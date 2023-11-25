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Андрей Тихонов рассказал, какая зарплата была у него в «Спартаке» в конце 90-х

Андрей Тихонов рассказал, какая зарплата была у него в «Спартаке» в конце 90-х
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Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов раскрыл размер своей зарплаты в клубе в конце 1990-х годов.

«Какая зарплата была в «Спартаке» в конце 90-х? $ 5 тыс. После удачных выездных матчей раздавали премии в самолёте? В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это. Мы возвращались с матча с «Антверпеном», Николай Петрович шёл и раздавал премии. Ко мне подходит, смотрит, говорит: «Молодой, на».

$ 5 тыс. — это как сколько сегодня? Ну умножьте на девять — 450 тысяч рублей. Мы играли в Лиге чемпионов, всё выигрывали в России, приносили радость своим футболом своей стране. Когда ты выходишь в «Лужниках» при 70–80 тыс. зрителей, тебя не интересуют деньги, тебя интересует признание тебя как личности. Если бы предложили не $ 5 тыс., а $ 1 тыс.? А какая разница?» — сказал Тихонов в программе «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

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