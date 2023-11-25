Bild: игроки сборной Германии недовольны тренерскими методами Нагельсмана

Футболисты сборной Германии недовольны тренерским подходом наставника немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, игрокам не нравится сразу несколько моментов в работе тренера. Они считают, что Нагельсман слишком сильно усложняет игру, что в большей степени подходит для клубного футбола, а не для игр сборных.

Также игроки не разделяют видения Нагельсмана относительно их позиций на поле. В частности, у них возникло непонимание того, что атакующий полузащитник Кай Хаверц в последних товарищеских матчах немецкой национальной команды с Турцией (2:3) и Австрией (2:0) играл на позиции левого защитника.

Кроме того, игрокам бундестим не нравится, что 36-летний наставник часто прерывает тренировочный процесс для того, чтобы показать им видеоматериал с их ошибками в игре.