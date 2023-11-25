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Bild: игроки сборной Германии недовольны тренерскими методами Нагельсмана

Bild: игроки сборной Германии недовольны тренерскими методами Нагельсмана
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Футболисты сборной Германии недовольны тренерским подходом наставника немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, игрокам не нравится сразу несколько моментов в работе тренера. Они считают, что Нагельсман слишком сильно усложняет игру, что в большей степени подходит для клубного футбола, а не для игр сборных.

Также игроки не разделяют видения Нагельсмана относительно их позиций на поле. В частности, у них возникло непонимание того, что атакующий полузащитник Кай Хаверц в последних товарищеских матчах немецкой национальной команды с Турцией (2:3) и Австрией (2:0) играл на позиции левого защитника.

Кроме того, игрокам бундестим не нравится, что 36-летний наставник часто прерывает тренировочный процесс для того, чтобы показать им видеоматериал с их ошибками в игре.

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