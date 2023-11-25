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Гвардиола ответил, почему «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона

Гвардиола ответил, почему «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

«В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было много проблем с травмами. Когда у тебя в команде много травм, ты ничего не можешь с этим поделать. Вот почему сейчас «Ливерпуль» не играет в Лиге чемпионов, хотя всегда был там», – сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» сегодня, 25 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.

В нынешнем сезоне после 12 туров английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице, опережая идущий следом «Ливерпуль» на одно очко.

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