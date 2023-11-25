Криштиану Роналду в 10-й раз в карьере набрал 60+ очков за календарный год

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0).

38-летний португальский футболист достиг отметки в 60 и более результативных действий впервые за пять лет. Сейчас на счету Роналду 48 голов и 13 результативных передач в матчах за клуб и сборную Португалии в 2023 году. Ранее Криштиану добивался подобной результативности в 2018-м (49+13), 2017-м (53+12), 2016-м (55+16), 2015-м (57+17), 2014-м (61+20), 2013-м (69+15, лучший результат в карьере), 2012-м (63+13), 2011-м (60+18) и 2010-м (48+18).

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги Криштиану Роналду провёл 13 матчей в составе «Аль-Насра», в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Португалец является лучшим бомбардиром лиги.