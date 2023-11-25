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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 16-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 16-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 25 ноября, матчем «Крылья Советов» — «Локомотив» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

В 16-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

25 ноября, суббота:

«Крылья Советов» — «Локомотив» (Самара, 13:00 мск);
«Зенит» — «Сочи» (Санкт-Петербург, 15:15 мск);
ЦСКА — «Динамо» (Москва, 17:30 мск);
«Балтика» – «Спартак» (Калининград, 19:45 мск).

26 ноября, воскресенье:

«Оренбург» — «Ахмат» (Оренбург, 12:00 мск);
«Урал» – «Краснодар» (Екатеринбург, 14:00 мск);
«Рубин» – «Факел» (Казань, 16:30 мск);
«Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набрав 32 очка. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (30), третье — московское «Динамо» (25).

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