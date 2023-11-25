Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 13-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 25 ноября, матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» стартует 13-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

25 ноября, суббота:

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 15:30 мск;

«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут» — 18:00 мск;

«Лутон Таун» — «Кристал Пэлас» — 18:00 мск;

«Бёрнли» — «Вест Хэм» — 18:00 мск;

«Ноттингем Форест» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 18:00 мск;

«Ньюкасл» — «Челси» — 18:00 мск;

«Брентфорд» — «Арсенал» — 20:30 мск.

26 ноября, воскресенье:

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» — 17:00 мск;

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 19:30 мск.

27 ноября, понедельник:

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 23:00 мск.

На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», который после 12 матчей набрал 28 очков. Ближайшими преследователями «горожан» являются «Ливерпуль» и «Арсенал». У обоих клубов по 27 очков.