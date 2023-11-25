Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 13-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 25 ноября, матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» стартует 13-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
25 ноября, суббота:
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 15:30 мск;
«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут» — 18:00 мск;
«Лутон Таун» — «Кристал Пэлас» — 18:00 мск;
«Бёрнли» — «Вест Хэм» — 18:00 мск;
«Ноттингем Форест» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 18:00 мск;
«Ньюкасл» — «Челси» — 18:00 мск;
«Брентфорд» — «Арсенал» — 20:30 мск.
26 ноября, воскресенье:
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» — 17:00 мск;
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 19:30 мск.
27 ноября, понедельник:
«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 23:00 мск.
На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», который после 12 матчей набрал 28 очков. Ближайшими преследователями «горожан» являются «Ливерпуль» и «Арсенал». У обоих клубов по 27 очков.