«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 13:00 мск

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 1:1. На гол защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова железнодорожники ответили в компенсированное время второго тайма. Тогда Константин Марадишвили спас свою команду от поражения.

В данный момент «Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Локомотив» располагается на седьмой позиции. У подопечных Михаила Галактионова 24 очка после аналогичного количества встреч.