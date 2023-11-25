«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир). Игра начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 27 очков и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Во втором круге подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 4:1. В 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 3:2.