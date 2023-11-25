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ЦСКА — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА встретится с другим московским клубом — «Динамо». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный судья матча — Сергей Карасёв из Москвы. Время начала встречи — 17:30 мск.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона РПЛ динамовцы оказались сильнее противника — 2:1. В составе армейцев отличился форвард Антон Заболотный. В составе бело-голубых — нападающие Муми Нгамалё и Фёдор Смолов.

В данный момент ЦСКА находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички столько же очков после аналогичного количества встреч.

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