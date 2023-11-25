Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: в матч ЦСКА — «Динамо» может вмешаться погода, получится сухое дерби

Булыкин: в матч ЦСКА — «Динамо» может вмешаться погода, получится сухое дерби
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Фаворита в этой встрече нет. Обе команды в неплохой форме. Все хотят закончить половину сезона на хорошей ноте и хорошем месте, поэтому будут биться до последних минут. Нас ждёт яркое дерби.

Но может вмешаться погода и осторожность команд, и получится сухое дерби. Однако я ожидаю красивой игры. Исход матча решит один реализованный момент, а счёт будет 1:1 или что-то подобное», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Шоу в РПЛ! Играют «Спартак», «Зенит» и «Локо», а также дерби ЦСКА — «Динамо». LIVE
Live
Шоу в РПЛ! Играют «Спартак», «Зенит» и «Локо», а также дерби ЦСКА — «Динамо». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android