Булыкин: в матч ЦСКА — «Динамо» может вмешаться погода, получится сухое дерби

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Фаворита в этой встрече нет. Обе команды в неплохой форме. Все хотят закончить половину сезона на хорошей ноте и хорошем месте, поэтому будут биться до последних минут. Нас ждёт яркое дерби.

Но может вмешаться погода и осторожность команд, и получится сухое дерби. Однако я ожидаю красивой игры. Исход матча решит один реализованный момент, а счёт будет 1:1 или что-то подобное», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.