Булыкин: «Крылья» не смогут задержаться наверху. Все московские команды их обойдут

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ожидаю большого желания выиграть у обеих команд. Шансы расцениваю как равные. Фаворита здесь нет. То, что «Крылья» играют дома, — уже не то преимущество.

Думаю, «Крылья» не смогут задержаться вверху турнирной таблицы, всё. Они до нового года уже опустятся ниже, а после зимнего перерыва опустятся в середину турнирной таблицы. Все московские команды их обойдут», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.