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Наумов: если не будет усиления, удержаться даже в пятёрке «Крыльям» будет очень сложно

Наумов: если не будет усиления, удержаться даже в пятёрке «Крыльям» будет очень сложно
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о положении «Крыльев Советов» в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы занимают четвёртое место, набрав 25 очков.

«Надеюсь, что «Крылья» удержатся до зимы. Другой вопрос — что будет зимой? Будут ли какие-то усиления? Они нужны. Если не будет усиления, то удержаться даже в пятёрке «Крыльям» будет очень сложно. И скамейка коротка, и состав не сказать, что звёздный. Поэтому нужно усиливаться. Всё покажет пауза, после паузы будем смотреть.

Посмотрите, сколько лидеров они отдали. И Глушенков ушёл, и Пиняев. Я боюсь, что и в зимнюю паузу могут кого-то продать. Есть виды и на Ежова, и на других игроков. Думаю, очень трудно будет удержать даже тот состав, а усиливаться — тем более», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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