Созин: ЦСКА точно не выиграет у «Динамо». Тут есть три фактора

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» не проиграет ЦСКА, а ЦСКА не обыграет «Динамо». Но это разные вещи: ЦСКА точно не выиграет, но может и вовсе остаться без очков. А вот «Динамо» без них не останется. Тут есть три фактора, почему так: игроки ЦСКА очень сложно возвращаются из сборной, российский костяк там был, плюс много легионеров. «Динамо» же к матчу готовилось спокойно. И последнее: предполагаемая травма Облякова. Вместо него просто некому играть. Один Агапов. Так что я уверен – ЦСКА тут не выиграет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.