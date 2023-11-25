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Конте — о возвращении в «Ювентус»: всегда можно мечтать о том, что вы женитесь второй раз

Конте — о возвращении в «Ювентус»: всегда можно мечтать о том, что вы женитесь второй раз
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте ответил на вопрос о том, возможно ли его возвращение в туринский клуб в качестве наставника команды.

«Брак — это всегда союз двух сторон, поэтому, конечно же, вы можете мечтать и надеяться, что ещё женитесь во второй раз. Важно, чтобы подобное желание было взаимным. Прямо сейчас я наслаждаюсь свободным временем, которое у меня появилось. Я по-прежнему продолжаю учиться для того, чтобы увеличивать объём своих знаний», — приводит слова Конте сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Конте тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год. За этот период под руководством итальянского специалиста «старая синьора» трижды выиграла чемпионат Италии и дважды одержала победу в Суперкубке Италии.

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