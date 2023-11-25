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«Райо Вальекано» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00

«Райо Вальекано» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 25 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Райо Вальекано» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Игра начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает девятое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Барселона» заработала 30 очков и расположилась на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой после 13 туров в активе 34 балла.

В минувшем сезоне сине-гранатовые ни разу не обыграли мадридский клуб. В первом круге команды сыграли вничью — 0:0. Во втором круге «Райо Вальекано» одержал победу со счётом 2:1.

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