Защитник «Крыльев» Горшков назвал самого весёлого футболиста команды

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о том, что его называют сыном главного тренера команды Игоря Осинькина, и назвал самого весёлого футболиста самарцев.

«Меня в команде называют сыном Игоря Осинькина? Он ругает всех, кроме меня? Не знаю, возможно. Но это же не значит, что сразу сын!

Кто у нас главный по веселью? Женька Фролов. Первый, кто на ум приходит. Шутит про всех. Причём шутки у него в голове созревают моментально. Про меня тоже шутит, я не исключение. Та же шутка про «сынка» — его работа. Когда у меня сын родился, он пошёл поздравлять Игоря Витальевича с рождением внука.

Фролов приносил светошумовую гранату на тренировку? А я на другом конце поля находился, когда он её взорвал. Так что сразу не понял, что за хлопок. Поворачиваюсь — все смеются. Интересный спецэффект. Да и Женёк у нас интересный. У него постоянно подобные идеи в голове созревают», — приводит слова Горшкова Sport24.