Гвардиола: «Сити» разрушает АПЛ, но раннее начало матча с «Ливерпулем» — это не наша вина

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично прокомментировал раннее начало грядущего матча английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Пожалуйста, не вините в этом «Манчестер Сити», мы не замешаны в этом. Мы разрушаем АПЛ, но, знаете, не в этом случае, ранний старт матча – не наша вина», — приводит слова Гвардиолы City Extra в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 25 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск (12:30 по местному времени). Эта игра станет первой в 13-м туре чемпионата Англии.

Ранее в СМИ появилась информация, что матч был перенесён на более раннее время по соображениям безопасности, так как во время предыдущих игр между этими командами их болельщики демонстрировали неподобающее поведение.