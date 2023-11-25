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Игрок «Крыльев» Горшков рассказал о легионере команды, который смешно выругался по-русски

Игрок «Крыльев» Горшков рассказал о легионере команды, который смешно выругался по-русски
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал забавную историю о нидерландском футболисте команды Гленне Бейле. Он смешно выругался на русском языке в ресторане.

«Он в первую очередь выучил маты. И, когда он ругается, сразу улыбка на лице. Он их прям чётко выговаривает. Знает все их значения. Мне знакомый официант рассказал историю. Недавно Гленн пошёл в их ресторан. Первая фраза: «****** [капец] у вас тут холодно!». Он плохие слова сразу выучил, так что его не проведёшь. А вот Гарре иногда можем сказать что-то интересное. Он пока мало знает», — приводит слова Горшкова Sport24.

Ранее Горшков высказался о том, что его называют сыном главного тренера команды Игоря Осинькина, и назвал самого весёлого футболиста самарцев.

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