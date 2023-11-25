Тренер 2DROTS Кузнецов: Личка просил совет, как обыграть ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

«ЦСКА и «Динамо» сейчас на хорошем ходу. Невозможно определить, кто победит, это московское дерби. Нас ждёт интересное противостояние.

Личка перед матчем между «Динамо» и 2DROTS просил совет, как обыграть ЦСКА. Должно быть огромное желание, холодная голова и правильный анализ действий соперника. А слабые места пусть Марцел сам ищет. Я не буду говорить, Федотов тоже мой друг», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. ЦСКА (25) находится на пятой строчке.