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Кечинов: если «Спартак» не проявит характер, то результат может быть в пользу «Балтики»

Кечинов: если «Спартак» не проявит характер, то результат может быть в пользу «Балтики»
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Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 19:45 мск.

«Если учитывать, что в нынешнем сезоне «Спартак» выездные игры проводит очень слабо и много проигрывает, то могут возникнуть проблемы. Кроме того, у «Балтики» тяжелейшая ситуация в турнирной таблице и им некуда деваться. Предстоит очень тяжёлый матч для «Спартака».

Мы не знаем, какого качества будет поле. Если «Спартак» не проявит характер, то результат может быть в пользу «Балтики». Но, думаю, «Спартак» соберётся и покажет достойный результат», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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