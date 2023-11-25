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Ана Диаш стала лучшим бомбардиром Суперлиги-2023

Ана Диаш стала лучшим бомбардиром Суперлиги-2023
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Сегодня, 25 ноября, матчем «Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ» (3:1) завершился чемпионат России среди женщин — 2023. Лучшим бомбардиром сезона стала нападающая «Зенита» Ана Диаш. На счету футболистки 18 забитых мячей, один из которых с пенальти.

Лучшие бомбардиры Суперлиги-2023:

1. Ана Диаш («Зенит») — 18 (1 — с пенальти).
2. Яна Шеина («Локомотив») — 15 (0).
3. Габриэль Абуди Онгене (ЦСКА) — 15 (2).

Во второй раз подряд чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. Второе место занял московский ЦСКА, заработав 38 очков. На третьей строчке расположился московский «Локомотив» — 37 очков. Турнирную таблицу второй шестёрки возглавил «Ростов». Команда набрала 21 очко.

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