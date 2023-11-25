«Крылья Советов» — «Локомотив»: Пиняев открыл счёт, хозяева тут же сравняли

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Встреча проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте матча нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт. «Крылья Советов» отыгрались в первой же атаке после пропущенного гола. Защитник Фернандо Костанца сравнял счёт с передачи Никиты Салтыкова.

«Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Локомотив» располагается на седьмой позиции. У подопечных Михаила Галактионова 24 очка после аналогичного количества встреч.