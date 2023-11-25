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Атлетико Мадрид — Мальорка. Прямая трансляция
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Гризманн: хочу стать легендой «Атлетико», но знаю, что это нужно заслужить

Гризманн: хочу стать легендой «Атлетико», но знаю, что это нужно заслужить
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих целях в составе «матрасников».

«Моя мотивация заключается в том, что я хочу стать кем-то важным для «Атлетико», хочу быть легендой этого клуба. Знаю, что должен это заслужить. У меня много целей на этот год. Конечно же, я хочу выиграть Ла Лигу, этот титул нужен мне. Я никогда не завоёвывал его, это было бы красиво. Однако впереди ещё много времени, поэтому мы должны работать и смотреть, сможем ли мы выиграть этот трофей», — приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, французский футболист выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, но затем перешёл в «Барселону», откуда в 2021 году вновь вернулся в стан «матрасников». За весь период своего пребывания в клубе Гризманн сыграл в 357 матчах, в которых отметился 169 голами и 77 результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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