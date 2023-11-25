Сборная Узбекистана U17 уступила Франции в четвертьфинале чемпионата мира

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира U17 2023 года, в котором встречались сборные Франции и Узбекистана. Команды играли на стадионе «Манахан» в Суракарте (Индонезия). Сборная Франции одержала победу со счётом 1:0 и вышла в полуфинал турнира.

Победу французам принёс полузащитник Исмаил Бунеб, который отличился на 84-й минуте. Он первым успел на добивание, когда мяч отскочил от перекладины ворот сборной Узбекистана.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Франции встретится с победителем пары Мали — Марокко. Матч состоится 28 ноября. В другом полуфинале турнира встретятся национальные команды Аргентины и Германии.

Финал чемпионата мира — 2023 состоится 2 декабря. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.