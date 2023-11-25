ЦСКА — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга чемпионата России «Динамо» дома обыграло ЦСКА со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё и Фёдор Смолов (с пенальти). За ЦСКА забил Антон Заболотный.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).