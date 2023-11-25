Бушманов: «Спартак» не показывает стабильной игры, «Балтика» дома — грозная сила
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с калининградской «Балтикой». Встреча состоится сегодня, 25 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 19:45 мск.
«Надо рассматривать каждый матч «Спартака» по отдельности. В Воронеже не получилось ничего. В целом красно-белые стабильной игры не показывают, поэтому сегодня очень важный матч для «Спартака». Команде нужны три очка. Будет тяжело? Конечно, потому что «Балтика» – хорошая команда. Где-то не хватает качества, опыта, но у себя дома калининградцы – грозная сила. Все очки они взяли дома», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
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МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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