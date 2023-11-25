Гризманн: сложно прийти в клуб и сразу заявить о себе, но Беллингему это удалось

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о полузащитнике «Реала» Мадрид Джуде Беллингеме.

«Сложно прийти в клуб и сразу заявить о себе, но правда заключается в том, что у Беллингема очень хорошо идут дела в «Реале», ведь ему удалось моментально заявить о себе. Иногда он забивает голы после отскока мяча к нему, но это не случайность, что мяч оказывается именно у него в ногах, ведь Беллингем всегда ищет свободные зоны. Это то, что мне нравится в нём. Он всегда вступает в борьбу, хочет победить, и это очень заметно», — приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.