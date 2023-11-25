Анчелотти: горжусь тем, что меня связывают со сборной Бразилии, но я работаю в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии по завершении текущего сезона.

«Я горжусь тем, что меня связывают с крупнейшей международной командой мира, которой является Бразилия, но у меня есть действующий контракт с «Реалом». Пока он не истечёт, я не буду говорить о своём будущем», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, действующее трудовое соглашение итальянского специалиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2024 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Реал» может продлить контракт с Анчелотти ещё на два года.

После 13 туров Ла Лиги «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате.

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