«Райо Вальекано» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Ла Лиги

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Райо Вальекано» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Игра начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мумин, Лежён, Эспино, Балиу, Мартин, Лопес, де Фрутос, Паласон, Трехо, Камельо.

«Барселона»: Пенья, Мартинес, Кристенсен, Канселу, Бальде, Ромеу, де Йонг, Педри, Ямал, Торрес, Левандовски.

После 13 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает девятое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Барселона» заработала 30 очков и расположилась на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой после 13 туров в активе 34 балла.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.