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Баринов — судье после матча: для всего футбола вы позор

Баринов — судье после матча: для всего футбола вы позор
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями Советов» подошёл к резервному арбитру и сказал: «Для всего футбола вы позор». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 25 ноября, команды сыграли вничью со счётом 3:3 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. В составе железнодорожников забитыми мячами отметились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов, оформивший дубль с замены. В составе «Крыльев Советов» отличились Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре.

«Крылья Советов» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 играх. «Локомотив» находится на шестой позиции. У железнодорожников 25 очков после аналогичного количества встреч.

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