«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанд открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте Алисон поторопился и выбил мяч на ногу Аке. Натан накрутил двоих соперников и сделал пас к штрафной, Холанд продвинулся вперёд и пробил в дальний угол.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 27 очков и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Во втором круге подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 4:1. В 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 3:2.