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Карло Анчелотти: из нынешних тренеров мне больше всего нравятся Хаби Алонсо и Тьяго Мотта

Карло Анчелотти: из нынешних тренеров мне больше всего нравятся Хаби Алонсо и Тьяго Мотта
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о наставнике леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который ранее высоко оценил профессиональные качества итальянского специалиста.

«Я благодарен Хаби за слова, которые он сказал обо мне. Он был впечатляющим игроком и делает фантастическую карьеру в качестве тренера, потому что обладает совершенными качествами. Он очень нравится мне как тренер. Хаби один из специалистов, которые мне нравятся больше всего. В этом же ряду могу отметить и Тьяго Мотту. У него есть все качества для того, чтобы стать тренером мадридского «Реала». Он знает, что здесь его дом и что здесь его любят», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Алонсо может сменить Анчелотти на посту главного тренера «сливочных».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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