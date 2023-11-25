Артём Дзюба: пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не стал разговаривать с журналистами после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко после 16 матчей. «Локомотив» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).