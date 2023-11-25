Главный тренер «Крыльев» Осинькин: Писарский — хороший джокер. Я доволен атакой

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о нападающем самарского клуба Владимире Писарском после минувшего матча Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:3), в котором он забил гол.

«Он забивает третий гол в трёх матчах, выходя на замену. Это хороший вариант джокера, который может усилить. С другой стороны, мы не играли плохо с хорошим соперником и до этого. Атакующими игроками Салтыковым и Шитовым я тоже доволен. У нас хорошая конкуренция — надеюсь, она сделает каждого футболиста ещё сильнее», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче с «Локомотивом» Писарский забил гол на 90+4-й минуте. Всего в нынешнем сезоне во всех турнирах нападающий забил четыре гола.