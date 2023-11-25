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Игрок «Крыльев» Салтыков отреагировал на новость о возможной операции зимой

Игрок «Крыльев» Салтыков отреагировал на новость о возможной операции зимой
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал новость о своей возможной операции во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге.

«Возможная операция зимой? Не знаю. Сам это увидел. Пока не знаю, честно», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

13 ноября Салтыков покинул расположение молодёжной сборной России из-за дискомфорта в коленном суставе. Сообщалось, что Салтыков избежал серьёзной травмы, но ему всё равно может понадобиться операция во время зимнего перерыва. По информации СМИ, 19-летнему футболисту требуется хирургическая чистка коленного сустава. Если окончательное решение о ней будет принято, то операция пройдёт за границей.

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