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«Если этот бардак нравится кому‑то, нам — нет». Галактионов — о судействе

«Если этот бардак нравится кому‑то, нам — нет». Галактионов — о судействе
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

«Ранняя замена Глушенкова связана с жёлтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться.

Мы вели в счёте, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если этот бардак (В оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») нравится кому‑то, нам — нет. Я всё», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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