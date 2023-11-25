Эрлинг Холанд достиг отметки в 50 голов в АПЛ быстрее всех

В эти минуты проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». На 27-й минуте форвард «горожан» Эрлинг Холанд открыл счёт с передачи Натана Аке. Этот гол стал для него 50-м в чемпионате Англии. Такое количество мячей он забил за 48 игр. Это новый рекорд АПЛ, сообщает Squawka.

Предыдущий рекорд принадлежал английскому экс-нападающему Энди Коулу, забившему 50 мячей за 65 игр.

Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 27 очков и расположился на второй строчке.