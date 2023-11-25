Эрлинг Холанд достиг отметки в 50 голов в АПЛ быстрее всех

В эти минуты проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». На 27-й минуте форвард «горожан» Эрлинг Холанд открыл счёт с передачи Натана Аке. Этот гол стал для него 50-м в чемпионате Англии. Такое количество мячей он забил за 48 игр. Это новый рекорд АПЛ, сообщает Squawka.
Предыдущий рекорд принадлежал английскому экс-нападающему Энди Коулу, забившему 50 мячей за 65 игр.
Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 12 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 27 очков и расположился на второй строчке.
- 25 ноября 2023
-
17:12
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:38
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
16:27
-
16:27
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:12
-
16:06
-
16:05
-
15:59
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00