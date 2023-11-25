Терёхин: если «Крылья» удержатся на третьем месте, это будет сенсацией

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о турнирных перспективах самарских «Крыльев Советов» в РПЛ.

«Крылья» дома — весёлая команда. Они играют на кураже, никаких задач у них нет. Просто играют в футбол, молодцы. Они на третьем месте, потому что у них нет никаких задач и они спокойно играют. Если останутся на этом месте, все только обрадуются. Если внизу, думаю, шуметь никто не будет. Это хорошая команда, люди её поддерживают. Они играют в футбол и другим дают. Такое было в 90-х у «Спартака» — сам играл и другим давал.

Но сомневаюсь, что они смогут удержаться на третьем месте до конца чемпионата. Это будет тяжело. Если «Крылья» удержатся на третьем месте, это будет сенсацией. Но с московскими клубами, «Краснодаром» и «Зенитом» будет тяжело. На данный момент они здорово играют, а не как в том году мучаются. Сейчас набирают очки. Главное, что клуб делает игроков, которых у них забирают в топ-клубы. Самара — кузница талантов», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.