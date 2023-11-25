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Форвард «Манчестер Сити» Холанд забил 20 из 21 команды АПЛ, с которыми играл

Форвард «Манчестер Сити» Холанд забил 20 из 21 команды АПЛ, с которыми играл
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В эти минуты проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». На 27-й минуте форвард «горожан» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче. Таким образом, норвежец смог поразить ворота 20 из 21 команды чемпионата Англии, с которыми он играл. Об этом информирует Squawka в соцсети X (ранее Twitter).

Единственной командой английского чемпионата, с которой играл Холанд, но не смог ей забить, является «Брентфорд».

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в матче 18-го тура АПЛ, который состоится 23 декабря в 18:00 мск. Матч второго круга между этими командами пройдёт 3 февраля в 18:00 мск.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами. Действующий контракт норвежца рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 27'     1:1 Александер-Арнольд – 80'    
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