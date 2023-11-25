Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин: если Дзагоев попросит о стажировке в «Крыльях», рассмотрим это

Осинькин: если Дзагоев попросит о стажировке в «Крыльях», рассмотрим это
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался на тему возможной стажировки Алана Дзагоева в самарском клубе. Ранее Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры.

«Если попросит, то этот вопрос будет рассмотрен. Но, наверное, в эту цепочку он не будет включать журналистов, а попросит меня напрямую», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник играл за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.

Материалы по теме
Машкарин считает, что у Дзагоева может получиться тренировать не хуже Черчесова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android