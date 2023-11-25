Осинькин: если Дзагоев попросит о стажировке в «Крыльях», рассмотрим это

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался на тему возможной стажировки Алана Дзагоева в самарском клубе. Ранее Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры.

«Если попросит, то этот вопрос будет рассмотрен. Но, наверное, в эту цепочку он не будет включать журналистов, а попросит меня напрямую», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник играл за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.