Булыкин: пропустить два гола в конце — очень больно. Очки «Локо» уплыли на ровном месте

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча железнодорожников с «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью — 3:3.

«Обидно потеряли два очка. Это называется — рано бросили играть. Зря «Локо» расслабился в концовке. Такое происходит раз в полгода, к сожалению. В дополнительные минуты пропустить два — очень больно. Два важных очка уплыли на ровном месте. «Локомотив» должен был побеждать в этом матче. Судейство Казарцева? У нас много судейских решений, которых никто в футбольном обществе не понимает. Один трактует по одному, другой по-другому. Здесь была абсолютно обычная борьба, а затем мяч попал в руку Морозову. Для меня это 100-процентный пенальти. Но хочется, чтобы арбитры объясняли свои решения. Тогда конфликтов будет меньше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.