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Арбитр Федотов разобрал спорные решения Казарцева в матче «Крылья Советов» — «Локомотив»

Арбитр Федотов разобрал спорные решения Казарцева в матче «Крылья Советов» — «Локомотив»
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Российский арбитр Игорь Федотов проанализировал спорные решения главного арбитра минувшего матча РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив» (3:3) Василия Казарцева.

«Что касается возможных претензий «Локомотива», то по добавленному времени – это сразу до свидания. Только судья знает, сколько надо играть, здесь смотреть что-то по секундомеру бессмысленно. В добавленное время был гол забит, споры, у хозяев шла атака – он должен был её дать завершить. Возможны вопросы по первому голу «Крыльев»: для меня фола на Карпукасе не было, но если он похожий эпизод с Ежовым расценил как нарушение, то и тут должен был свистеть. Хотя для меня оба эпизода – это продолжить игру. Ну и, наконец, пенальти – тут всё по делу. Морозов прижал мяч рукой, если бы было просто касание – можно было бы играть дальше, но он его зажал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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