Тренер «Реала» Анчелотти: футболисты не могут поддерживать темп такого плотного календаря

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подверг критике плотный график, в котором вынуждены играть футболисты.

«Я думаю, что темп такого плотного календаря невозможно поддерживать. Те, кто его составляет, должны обратить на это внимание. На данный момент с этим есть проблемы. Теперь чемпионат мира и Лига чемпионов состоят из большого количества матчей. Однако это количество должно быть сокращено. Но Ла Лига, УЕФА и ФИФА делают наоборот. Пока они не изменят это, у нас будет много проблем», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, завтра, 26 ноября, в матче испанской Примеры «Реал» сыграет с «Кадисом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.