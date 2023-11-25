«Райо Вальекано» — «Барселона»: хозяева открыли счёт ближе к концу первого тайма

В эти минуты проходит матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Райо Вальекано» и каталонская «Барселона». Игра проводится на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 39-й минуте матча полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес открыл счёт и вывел свою команду вперёд.
После 13 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает девятое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Барселона» заработала 30 очков и расположилась на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой после 13 туров в активе 34 очка.
Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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