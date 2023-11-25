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«Райо Вальекано» — «Барселона»: хозяева открыли счёт ближе к концу первого тайма

«Райо Вальекано» — «Барселона»: хозяева открыли счёт ближе к концу первого тайма
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В эти минуты проходит матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Райо Вальекано» и каталонская «Барселона». Игра проводится на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Лопес – 39'    

На 39-й минуте матча полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

После 13 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает девятое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Барселона» заработала 30 очков и расположилась на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой после 13 туров в активе 34 очка.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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