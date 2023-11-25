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«Тюмень» потерпела второе поражение подряд, уступив «Ленинградцу»

«Тюмень» потерпела второе поражение подряд, уступив «Ленинградцу»
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Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ленинградец» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко (Белореченск). «Ленинградец» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На 15-й минуте единственный мяч забил полузащитник «Ленинградца» Эдуард Суханов, реализовав пенальти.

Это второе поражение «Тюмени» подряд. Ранее команда Игоря Меньщикова уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:3.

«Тюмень» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 20 матчей. «Ленинградец» находится на 13-й строчке, заработав 23 очка. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37).

Россия - Мелбет Первая лига . 20-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Суханов – 15'    
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