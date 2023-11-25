Терёхин: у ЦСКА проблема не в короткой скамейке — они не так ярко играют

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 25 ноября, и начнётся в 17:30 мск.

«У ЦСКА проблема не в короткой скамейке — они не так ярко играют. Поэтому много ничьих, им тяжеловато в атаке. «Динамо» же играет в атаку, а в обороне есть проблемы, не добирают очков. Сколько было, когда пропускали такие нелепые голы. Думаю, игра будет сегодня тяжёлой и без большого количества голов. Сейчас же не только у ЦСКА напряжённая ситуация. Такое у всех, только «Краснодар» и «Зенит» выделяются. Все бьются, все играют. Может, чуть-чуть состав не тот у ЦСКА, хотя и приобрели хороших игроков», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.