Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Федотов о матче с «Динамо»: ни о каком дружественном дерби речи не пойдёт

Тренер ЦСКА Федотов о матче с «Динамо»: ни о каком дружественном дерби речи не пойдёт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов перед матчем 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» поделился ожиданиями от дерби.

«Ожидания хорошие! Кто бы что ни говорил, ни о каком дружественном дерби сегодня речи не пойдёт, это точно. Хорошая погода, великолепное поле.

Насколько Давила сможет помочь нам сегодня? Он парень боевой, мы на него рассчитываем в нашем усечённом составе», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 33 очками. На второй строчке с 32 очками находится «Краснодар».

Материалы по теме
Владимир Федотов: Дзагоев заслужил прощальный матч за ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android