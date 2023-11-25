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Созин — о словах Галактионова про судей: если РФС промолчит, значит, ругаться можно всем

Созин — о словах Галактионова про судей: если РФС промолчит, значит, ругаться можно всем
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова о судействе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

«Я понимаю, почему представители «Локо» злятся – добавленное время, пенальти, VAR, вопросы с первым голом. Но очень хочется посмотреть на реакцию РФС – если можно так говорить без наказания, то пускай все выходят и так общаются. Точно знаю, в регламенте прописано, что так нельзя. Если РФС промолчит – значит, теперь у нас новые правила и так ругаться можно всем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пахомовым.

Напомним, ранее Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.

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