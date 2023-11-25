Врач ЦСКА Безуглов — об Облякове в старте: спасибо Ивану за его мужество и самообладание

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем 16-го тура МИР РПЛ с «Динамо» рассказал о травмированных футболистах армейцев.

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«Сегодня недоступными по медицинским показаниям для тренерского штаба будут Константин Кучаев, Максим Мухин и Игорь Дивеев. Кучаев уже неделю работает на футбольном поле, как только наберёт кондиции, то вернётся в общую группу. Ожидаем, что это будет уже в ближайшие дни.

Игорь продолжает реабилитацию по плану, отпуска у него в этом году не будет. Он поедет на индивидуальный сбор с Игорем Степановым (специалист по физической реабилитации. — Прим. «Чемпионата»), где будут набирать кондиции для того, чтобы уже на втором сборе с командой тренироваться в общей группе.

Максим Мухин вчера вернулся из Италии, сегодня его осмотрели, всё у него с коленом хорошо. Он продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках.

Иван Обляков, получивший очень неприятную травму в матче за сборную, проявил мужество и сегодня выйдет в стартовом составе. Мы все очень надеемся, что всё обойдётся. Отдельное спасибо Ивану за его мужество и самообладание», — приводит слова Безуглова пресс-служба клуба.