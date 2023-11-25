Уткин — о словах Галактионова про судей: наконец-то в эфире звучит живая русская речь

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3), а также высказался о словах главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в адрес судей матча.

«Весёлый вышел матч в Самаре. Даже жаль, что все сведётся, наверное, к вопросу, верно ли был назначен пенальти на последней добавленной минуте.

А там ещё был яркий портрет Глушенкова, который просто восхищает меня своим интеллектом: он не просто игру видит и крытые решения принимает, он ещё и давит на соперника, в пределах правил и за ними, и уйти с поля на скорости деда с мерцательной аритмией… И физиономия, прошу заметить, глумливая (это цитация, если что).

Пенальти в ворота Галактионов уже назвал бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»). Ну, наконец-то в эфире звучит живая русская речь.

А пенальти был. Совершенно неважно, что намерения у Морозова не было. У Сары тоже намерения не было, а потом нянчила семерых бандитов, не считая девочек.

Удержал Морозов мяч рукой, хотя намеревался просто обнять соперника чуть выше талии; но самарец иначе его проходил и сохранял контроль над мячом. Было-было. Увы. Конечно, ты Лантратову пенальти ещё забей. Но вот справились.

Счёт не по игре. Но характер бьёт класс. В крайнем случае, уравновешивает», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.